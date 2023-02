La Bad lance le projet Gonat pour la gouvernance des ressources naturelles dans 6 pays africains

La Banque africaine de développement (BAD) a lancé, jeudi à Abidjan, via son Centre africain de gestion et d’investissement des ressources naturelles (ANRC), le projet multi-pays de gouvernance des sorties de ressources naturelles pour une meilleure résilience économique dans les pays fragiles et en transition (GONAT).

Le lancement de ce projet a eu lieu dans le cadre d’un atelier ad hoc qui se tient du 23 au 24 février dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

GONAT est un projet novateur, qui vise à renforcer les capacités nationales de gestion de sortie de ressources naturelles, en s’attaquant aux problématiques des prêts garantis par des ressources et du commerce illicite de ressources naturelles, explique l’institution financière.

Ledit projet a pour objectifs l’amélioration de la mobilisation des ressources nationales, la viabilité de la dette et la résilience économique globale dans différents pays africains en transition.

«L’Afrique est riche en ressources humaines (60% du diamant de la planète, 18% de l’uranium du monde). Et pourtant, il y a une mauvaise gouvernance des ressources naturelles. Le continent n’est pas en mesure de bénéficier de la valeur de ces ressources naturelles», a déploré le chargé principal des ressources naturelles à la BAD, Dr Innocent Onah, à la cérémonie de lancement.

Le programme sera mis en œuvre sur une période de deux ans dans six pays membres régionaux de la BAD, notamment la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Mozambique, la Sierra Leone et le Zimbabwe.

L’événement compte parmi ses participants de hauts responsables gouvernementaux des six pays bénéficiaires, des membres de la haute direction et du personnel de la BAD, les points focaux nationaux des pays bénéficiaires, les membres de l’équipe du projet GONAT, des représentants du secteur privé, des organisations de la société civile et des organisations multilatérales de développement.