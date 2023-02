Maroc : L’ONDA annonce un nombre de 1.981.294 passagers accueillis dans les aéroports courant janvier 2023

Le nombre de passagers accueillis dans les aéroports marocains durant le mois de janvier 2023 a atteint un chiffre de 1.981.294, soit une hausse de 6% par rapport à la même période en 2019, informe l’Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué.

La même source souligne un volume de 15.726 mouvements aéroportuaires, qui correspond à un taux de récupération des mouvements d’avions de 94%, comparativement à 2019.

L’aéroport Mohammed V de Casablanca a, lui, accueilli 722.402 passagers en janvier via 6.173 vols, soit un taux de récupération de l’ordre de 92%, par rapport à la même période de 2019. D’autres aéroports ont aussi enregistré des taux importants de récupération comme ceux de Dakhla (88 %), Ouarzazate (71 %) et Al Hoceima (90 %).

Plusieurs aéroports ont enregistré des taux importants d’évolution en janvier 2023, en comparaison avec la même période en 2019. Il s’agit des aéroports de Marrakech (13 %), Agadir (16 %), Tanger (40 %), Oujda (41%) et Nador (13%).

Le trafic aérien domestique a compté le mois dernier 201.340 passagers, avec un taux de récupération de 91% par rapport à la même période de 2019.

Au chapitre du trafic aérien international, 1.779.954 passagers ont été enregistrés courant janvier, soit une évolution de l’ordre de 8% par rapport à 2019 ; le marché européen représentant plus de 83% de ce trafic.

Le trafic enregistré avec l’Afrique, le Moyen et l’Extrême Orient et les pays du Maghreb ont enregistré des taux importants de récupération, respectivement de 98 %, 94 % et 56 %.

Quant au fret aérien, il a enregistré 5.912 tonnes durant le mois de janvier, correspondant à un taux de récupération de 82%.