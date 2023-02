La BAD débourse plus de 184 millions de dollars pour des projets agricoles au Burkina Faso

La Banque africaine de développement (BAD) va financer six projets dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture au Burkina Faso, avec une enveloppe de 114,27 milliards de francs CFA (plus de 184 millions de dollars), en vertu d’un accord signé lundi entre les deux parties.

Précisément, dix conventions de financement sous forme de prêts et de dons ont été signées entre le ministre burkinabè de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo, et le Responsable Pays du groupe de la BAD, Daniel Ndoye, selon un communiqué officiel des autorités burkinabè.

Dans le secteur de l’eau, trois projets sont visés avec une enveloppe globale de 30,196 milliards de francs CFA (environ 48.6 millions de dollars). Ils devraient permettre au gouvernement burkinabè d’améliorer l’accès aux services durables d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement dans les zones d’intervention ; renforcer les capacités de la résilience de la population aux différents défis ; et contribuer à l’atteinte de l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement.

Les trois autres programmes, en lien avec l’agriculture, sont le projet de développement intégré des chaînes de valeurs maïs, soja, volaille et poisson et de résilience (PIMSAR) ; le projet d’urgence pour le renforcement de la production agricole au Burkina Faso (PURPA-BF) et le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le sahel (P2-P2RS).

Le financement consacré au secteur agricole s’élève à 84,074 milliards de francs CFA (environ 135.2 millions de dollars).