Somalie : Neuf morts et des agents des autorités locales blessés dans un énième attentat d’Al-Shebab

Le groupe extrémiste somalien Al-Shebab a revendiqué un nouvel attentat commis mardi dans le sud de la Somalie, au cours duquel près d’une dizaine de personnes ont été tuées et des agents des autorités locales blessés.

Cet attentat à la voiture piégée a pris pour cible l’entrée d’une maison d’hôtes dans la ville de Bardera, au Sud de la Somalie, dans la région de Gedo. L’on dénombre au moins neuf morts et plusieurs blessés parmi lesquels figurent «le gouverneur et des officiers supérieurs, (…) transportés par avion vers la capitale, Mogadiscio pour recevoir les soins nécessaires», ont rapporté des sources locales et des témoins.

Créé en 2004, Al-Shebab est coupable de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts en Somalie, dans le but de déstabiliser et renverser le Gouvernement légalement installé à Mogadiscio.

Le groupe rebelle a subi plusieurs revers ces derniers mois suite à des opérations renforcées de l’armée nationale somalienne, mais il continue de poser de sérieux problèmes d’insécurité à travers le pays.