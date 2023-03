Seychelles, premier pays africain à adhérer à l’accord de l’OMC sur les subventions à la pêche 

Les Seychelles viennent de déposer leur instrument d’acceptation auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devenant ainsi le premier pays du continent africain à adhérer à l’accord sur les subventions à la pêche.

Par ce geste, le pays est convaincu que sa vision dans le secteur de la pêche, «qui consiste à développer la pêche à son plein potentiel tout en sauvegardant l’environnement marin et la base de ressources pour la durabilité, peut être davantage réalisée pour assurer la viabilité à long terme de l’industrie de la pêche des Seychelles dans une approche participative et de cogestion afin de préserver sa biodiversité unique», lit-on dans une déclaration commune des ministères de la Pêche et des Finances du pays.

L’accord en question interdit certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, et élimine les subventions qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La démarche des Seychelles a été saluée par la Directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, surtout que le pays est le troisième membre de l’OMC à ratifier cet accord. Elle a formulé le vœu que «l’acceptation officielle des Seychelles (…) ouvrira la voie à d’autres pays de la région qui suivront cet exemple».