L’ONU maintient ses casques bleus au Soudan du Sud pour un an supplémentaire

Les casques bleus de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) vont rester sur place une année supplémentaire, suite au renouvellement par le Conseil de sécurité de l’ONU, du mandat de cette mission dans une résolution adoptée ce mercredi au siège des Nations-Unies à New-York.

La MINUSS restera donc au Soudan du Sud jusqu’au 15 mars 2024, selon la résolution 2677 adoptée par treize des quinze membres du Conseil de sécurité de l’ONU. La Chine et la Russie se sont abstenues.

Ladite résolution mandate la MINUSS pour quatre missions principales, à savoir: la «protection des civils, création de conditions permettant la livraison d’aide humanitaire, soutien à la mise en œuvre du processus de paix et surveillance, enquêtes et rapports sur les violations du droit humanitaire international et des droits humains».

Plus jeune Etat au monde, le Soudan du Sud tente de tourner la page de longues années de guerre civile, grâce à un accord de paix qui reste tout de même fragile.

Le Chef de l’Etat sud-soudanais, Salva Kiir et son grand rival, le vice-président et ancien chef de guerre, Riek Machar, codirigent aujourd’hui le pays, et ont la charge de mener à bien cet accord de paix.