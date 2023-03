La boxeuse marocaine Khadija El Mardi sacrée championne du monde

La boxeuse marocaine, Khadija El Mardi est sortie vainqueur du Championnat du monde de boxe amateur féminin des +81 kg en battant la Kazakhe Kungeibayeva Lazzat, ce dimanche 26 mars à New Delhi, la capitale de l’Inde.

La pugiliste marocaine a ainsi remporté la médaille d’or après avoir battu Kungeibayeva Lazzat.

Son ambition de décrocher la médaille d’or est enfin devenue une réalité. «Mon objectif désormais est de décrocher l’or. Je vais me battre pour le titre mondial. J’ai envie d’aller au bout de mes rêves et de ceux de tous les Marocains et Marocaines», avait-elle déclaré à la MAP après sa victoire, jeudi, en demi-finale, face à la Russe Pyatak.

La boxeuse El Mardi est devenue la première marocaine à décrocher le titre de championne du monde des poids lourds. En mai dernier, lors du Championnat du monde féminin de boxe en Turquie, elle avait perdu en finale face à la Turque, Sennur Demir.

Les Championnats du monde de boxe féminine se sont déroulés à New Delhi, la capitale de l’Inde, du 15 au 26 mars, avec la participation d’environ 320 boxeuses représentant 70 pays.