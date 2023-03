Le Bénin adopte une «Stratégie nationale d’inclusion financière sur la période 2023-2027»

L’augmentation du taux d’inclusion financière demeure une priorité pour l’équipe du président Patrice Talon au pouvoir jusqu’en 2026. Le Conseil des ministres de ce mercredi 29 mars, en a encore fait une priorité.

L’exécutif du Bénin a adopté une «stratégie nationale d’inclusion financière en vue de corriger les défaillances du marché et d’éliminer les barrières non marchandes» freinant l’accès aux services financiers. Elaborée pour la période 2023-2027, cette stratégie vise à couvrir la population exclue du système financier formel.

«Il est décidé de la décliner en 3 orientations stratégiques et en 3 programmes relatifs au renforcement du cadre institutionnel légal et réglementaire, au développement et à l’amélioration de l’offre des produits et services financiers à la promotion de l’éducation financière», précise le Conseil des ministres.

Dans le concret, à l’horizon 2027, l’équipe Talon souhaite que «les populations bénéficient d’une éducation financière et aient accès sécurisé aux produits et services financiers adaptés, surtout dans un cadre légal et réglementaire adéquat», détaille le pouvoir central béninois.