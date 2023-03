L’amélioration de l’environnement des affaires au Sénégal au centre d’une réunion entre Macky Sall et les organisations patronales

Le président sénégalais, Macky Sall a fait part mercredi, de sa volonté de s’entretenir avec des dirigeants des organisations patronales, en avril prochain, alors qu’il s’exprimait devant le Conseil des ministres sur l’environnement des affaires à travers le territoire national.

«Le Chef de l’Etat a informé le Conseil de l’audience prochaine qu’il accordera, courant avril 2023, aux dirigeants des organisations patronales en vue de consolider le dialogue permanent entre l’Etat et le Secteur privé», indique le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, dans un communiqué publié après la réunion du Conseil des ministres.

Macky sall a rappelé au gouvernement «l’importance accordée à l’amélioration de l’environnement des affaires et au développement du secteur privé national».

Il a demandé au Premier ministre d’accentuer les efforts de suivi de la mise en œuvre du Programme de Réformes de l’Environnement des Affaires et de la Compétitivité (PREAC), dont le monitoring est effectif au niveau de APIX SA, afin d’accélérer la réalisation des actions et réformes attendue des ministères, d’après la même source.

Enfin, le dirigeant sénégalais a demandé au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération de finaliser, sous la supervision du Premier ministre, le projet de Stratégie nationale de Développement du Secteur privé en adéquation avec l’émergence de l’économie pétrolière et gazière et en cohérence avec la Stratégie nationale d’industrialisation.