Journée internationale du zéro déchet : le SG de l’ONU appelle à livrer une guerre aux ordures

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a souligné ce jeudi, qu’il est grand temps de nettoyer la planète qui se noie sous les ordures, lors d’une réunion de haut niveau organisée à l’occasion de la première «Journée internationale du zéro déchet», selon le site d’information de l’ONU.

L’humanité génère actuellement plus de deux milliards de tonnes de déchets solides municipaux par an, comprenant des plastiques, des textiles, des aliments décomposés, des appareils électroniques et des piles jetés, des débris provenant de sites miniers et de chantiers de construction et des conteneurs de produits chimiques abandonnés.

Le SG de l’ONU estime que «l’humanité traite la planète comme une décharge», mettant en garde que la montagne de déchets qui s’édifie au fil des années atteindra quatre milliards de tonnes d’ici 2050.

Au lieu de continuer de déverser «un torrent de déchets et de pollution» qui compromettent l’environnement, les économies et la santé, Guterres préconise plutôt de «livrer une guerre aux déchets», et ce sur trois fronts principaux.

Il appelle «ceux qui produisent des déchets » de «concevoir des produits et des services moins gourmands en ressources et en matériaux, gérer intelligemment les déchets créés tout au long du cycle de vie de leurs produits et prolonger de façon innovante la vie des produits qu’ils vendent».

Ces producteurs de déchets qui sont des entreprises devront également, investir dans des systèmes de gestion, de récupération et de recyclage des déchets dans les communautés où elles opèrent, a-t-il suggéré.

Le deuxième front concerne les pays, les villes et les gouvernements locaux qui sont invités à développer et à intensifier des systèmes modernes de gestion des déchets, ainsi que des politiques qui encouragent la réutilisation et le recyclage des bouteilles en plastique, des appareils électroniques vieillissants et d’autres articles.

Enfin, le patron de l’ONU a demandé aux consommateurs d’être plus responsables dans leurs gestes concernant la gestion des déchets solides.