Virus de Marburg: La Guinée équatoriale et la Tanzanie sur la liste noire des pays du Golfe

La Guinée équatoriale et la Tanzanie sont désormais sur la liste des destinations déconseillées aux ressortissants des pays du Golfe, en raison de la présence confirmée du virus de Marburg.

Dans leurs directives, les gouvernements des Emirats Arabes Unis (EAU), du Koweït, du Bahreïn, de l’Arabie Saoudite ou encore d’Oman conseillent à leurs ressortissants «de reporter leurs voyages en Tanzanie et en Guinée équatoriale, où le virus de Marburg a été détecté» et recommandent à ceux qui résident ou sont déjà en déplacement dans ces deux pays africains touchés par Marburg, de «faire preuve de prudence et de suivre les consignes de sécurité édictées par les autorités locales».

En Guinée équatoriale, Marburg a déjà tué près d’une dizaine de personnes, et un peu moins en Tanzanie. Face à cette maladie hautement mortelle de la même famille d’Ebola, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la tolérance zéro, et se dit prête à tester des candidats vaccins dans ces pays touchés.