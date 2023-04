Le Maroc condamne fermement l’intrusion des soldats israéliens au sein de la Mosquée à Al Aqsa

Le Royaume du Maroc condamne vivement l’intrusion des forces israéliennes dans la Mosquée Al Aqsa ainsi que «l’agression et la terreur des fidèles en plein mois sacré de Ramadan», souligne mercredi le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans ce communiqué, l ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger annonce que «le Royaume du Maroc, dont le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, souligne la nécessité de respecter la situation juridique, religieuse et historique d’Al Qods et des lieux saints et de s’abstenir de pratiques et de violations qui élimineraient toutes les chances de paix dans la région».

«Le Royaume du Maroc affirme son rejet de telles pratiques, qui ne feront qu’aggraver la situation dans les territoires palestiniens occupés, les compliquer et les tendre, et saper les efforts de retour au calme et de rétablissement de la confiance», conclut le communiqué.

A signaler que de violents affrontements ont opposé dans la nuit de mardi à mercredi, la police israélienne à des fidèles rassemblés sur l’esplanade de la mosquée Al Aqsa dans la ville sainte d’al Qods occupé. La police israélienne qui a procédé à l’arrestation de près de 400 palestiniens, explique être intervenue à l’intérieur de la mosquée pour déloger de présumés «agitateurs» ayant introduit «des feux d’artifices, des bâtons et des pierres».

De son côté, le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a dénoncé « un crime sans précédent » et appelé les Palestiniens de Cisjordanie « à se rendre en masse vers la mosquée al-Aqsa pour la défendre ».

Pour rappel, le Maroc a toujours soutenu une solution à deux États, un palestinien et un israélien, comme convenu à l’échelle internationale et «rejette constamment les actions unilatérales qui ne peuvent que nous éloigner de cette solution » avait récemment réitéré le Chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.