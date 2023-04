Le Patronat ivoirien et les Nations Unies organisent un forum à Abidjan sur la «Responsabilité Sociétale des Entreprises»

Le Bureau du Coordinateur-résidant des Nations unies en Côte d’Ivoire, le hub Afrique du Pacte mondial des Nations unies au Nigeria et la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) organisent, le 13 avril prochain à Abidjan, un forum sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et le Développement Durable en Côte d’Ivoire.

Cette rencontre aura pour objectifs, d’une part, d’échanger sur l’engagement actuel des entreprises dans le développement durable en Côte d’Ivoire, et d’autre part, de sensibiliser les chefs d’entreprises sur les opportunités que représente le Pacte Mondial pour les entreprises qui rejoignent l’Initiative de développer des réseaux d’entreprises responsables en Afrique, selon une note d’information.

«Avec sa stratégie 2021-2023 pour l’Afrique, le Pacte Mondial des Nations Unies ambitionne de développer des réseaux d’entreprises responsables sur l’ensemble du continent et ainsi contribuer à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable», indique le texte qui précise que ce forum vise également à préparer «la mise en place d’un futur réseau».

Selon le texte, le continent africain compte déjà dix (10) réseaux d’entreprises en 2022, constitués sur une base nationale ou multi-pays, avec une existence légale et un Conseil d’administration, et qui fonctionnent de manière autonome, en partenariat avec le système des Nations Unies, les patronats et organisations du secteur privé, et le gouvernement.

Ainsi, les réseaux adaptent les solutions mondiales créées par le Pacte Mondial et, en même temps, innovent localement en fonction des spécificités et des opportunités pour améliorer les règles et les pratiques d’affaires. «L’engagement du Pacte Mondial des Nations Unies en Côte d’Ivoire s’inscrit dans cette stratégie africaine», assure le texte.