Professionnalisation du métier agricole au Togo: La région de la Kara accueille jusqu’au 20 avril l’étape ultime du FoPAT

Le président togolais, Faure Gnassingbé est attendu le 20 avril prochain à Kara, une Préfecture de la Kozah, située à 420 km au Nord de Lomé, pour la clôture de la dernière étape du FoPAT (Forum des producteurs agricoles du Togo, rendez-vous régional d’échanges entre le monde agricole et l’exécutif togolais).

Les 4 autres régions économiques (sur les 5 que compte le pays) avaient déjà abrité ce type de rencontre destiné à recentrer l’agriculture dans la mise en œuvre de la «Feuille de route gouvernementale 2020-2025».

Comme dans les précédentes régions économiques, le FoPAT est organisé dans la Kozah par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement Rural, sous le haut patronage de Faure Gnassingbé.

Il est placé sous le thème central: «Transformation structurelle de l’agriculture togolaise: défis et perspectives» et regroupe depuis ce 17 avril agriculteurs de la Kara, techniciens et experts du ministère de l’Agriculture.

Les activités du FoPAT sont déclinées sous forme d’ateliers thématiques sectoriels. Elles prendront fin par une session de dialogue direct entre l’écosystème du monde agricole de la Kara et le chef de l’Etat, en présence de divers bailleurs nationaux et étrangers.

Une mini-foire d’exposition des produits du terroir de la Kara s’invitera aussi dans la cérémonie conclusive. La tenue des sessions du FoPAT a démarré par la région des Savanes suivi de la Maritime, les Plateaux et la Centrale. Le FoPAT a pour ancêtre dans le monde agricole togolais le «Forum national des paysans togolais».