Maroc : Le Roi Mohammed VI nomme un nouvel Inspecteur général des Forces Armées Royales

Le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales, a nommé le général de division, Mohammed Berrid Inspecteur général des FAR, commandant la zone Sud, en remplacement du général de corps d’armée, Belkhir El Farouk qui occupait ce poste depuis le 15 septembre 2021, annonce le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie ce samedi 22 avril dans un communiqué.

A cette occasion, le Roi Mohammed VI « a décoré le général de corps d’armée Belkhir El Farouk du Grand Cordon du Wissam Al Arch, en considération de sa carrière professionnelle distinguée et des services louables qu’il a rendus au service du Trône et de la Patrie », précise le communiqué.

Lauréat de l’Académie royale militaire (Arme blindée), le nouvel Inspecteur général des FAR, commandant la zone Sud, le général de division, Mohammed Berrid, né en 1955, compte à son actif, une riche expérience militaire d’environ 43 ans dans le domaine de la préparation des forces et de la formation, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Il est breveté du Collège interarmées de Défense à Paris, en France, et titulaire d’un master en défense nationale.

Durant sa longue carrière, le général de division Mohammed Berrid a occupé différents postes de responsabilité sur le terrain, notamment aux 3ème et 4ème Régiments royaux des chars.

Il a également servi en tant qu’Officier d’état-major dans le domaine de la formation et de l’emploi des Forces Armées Royales, avant de diriger, à partir de 2014, le 3ème Bureau de l’état-major général des FAR.