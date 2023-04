Le coût de la cybercriminalité en Côte d’Ivoire estimé à 6 milliards de FCFA en 2021

Le coût de la cybercriminalité en 2021 en Côte d’Ivoire, est estimé à environ 6 milliards FCFA avec 5.000 plaintes reçues par la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité ( PLCC) et un taux de résolution d’environ50%, a révélé lundi 24 avril, le ministre ivoirien de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly.

Coulibaly s’exprimait à l’ouverture de la troisième édition d’«Africa Cyber Forum» (CAF) qui se tient à Abidjan sous le thème : «Enjeux, acteurs et partenaires: quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale de l’Afrique»?

«En Côte d’Ivoire, en 2021, le coût de la cybercriminalité était évalué à environ 6 milliards FCFA, ce qui en fait un ratio élevé», a souligné Coulibaly qui a annoncé à cette occasion, la création de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et d’un Centre de supervision national des opérations de sécurité (SOC) «au cours des prochains mois».

Deux entités qui viendront renforcer le dispositif de sécurité nationale et permettront de progresser dans l’indice global de cyber-sécurité au niveau continental et international.

La troisième édition du Cyber Africa Forum, une plateforme d’échanges pour lutter contre les cyber-menaces en Afrique, enregistre la présence de nombreuses personnalités venues d’une cinquantaine de pays d’Afrique.

Le Forum est meublé de panels, master class, plénières, keynote et séances Business to Business. L’objectif du CAF est de promouvoir des partenaires multisectoriels et transnationaux et renforcer la sécurité numérique sur le continent africain.