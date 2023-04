Football : La CAF fixe le 6 mai, date limite pour postuler à l’organisation du CHAN 2024 et de la Ligue des Champions féminine

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé dans un communiqué publié ce mardi 25 avril, l’ouverture officielle des candidatures pour l’organisation du CHAN 2024 (Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux de football), et de la troisième édition de la «Ligue des Champions féminine 2023».

La date limite de soumission des candidatures pour ces deux compétitions est fixée au dimanche 06 mai 2023, rappelle l’institution footballistique africaine dirigée par Patrice Motsepe.

«Conformément aux exigences, les dossiers de candidature à présenter par les pays soumissionnaires doivent contenir les stades hôtes, les sites d’hébergement, les moyens de transport, les sites d’entraînement en plus des garanties gouvernementales», exige le Comité exécutif de la CAF.

Les première et deuxième éditions de la «Ligue des Champions féminine» ont été organisées respectivement par l’Afrique du Sud en 2021 et le Maroc en 2022. La 3è édition est attendue en 2023 selon la CAF. Le CHAN sera en 2024 à sa 8è édition. Le Maroc détient avec 2 trophées en 2018 et en 2021 le record de sacres dans la compétition aux côtés de la RDC.

Très peu de pays africains se bousculent actuellement pour l’organisation de ces deux compétitions à cause de diverses contraintes budgétaires et de la difficile conjoncture économique internationale qui prévaut depuis mars 2020.