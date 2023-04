Le Roi du Maroc plaide pour le renforcement des mécanismes de complémentarité et d’intégration dans le monde arabe

Le Maroc, fier de son appartenance arabe, islamique et africaine, tient fermement à mettre à la disposition des pays frères et amis son capital humain et à échanger avec eux les savoir-faire qu’il compte à son actif dans divers domaines, a affirmé ce samedi, le roi Mohammed VI.

En accompagnant les Etats membres dans leurs efforts de développement, les instances financières arabes sont appelées à renforcer les mécanismes de complémentarité et d’intégration entre eux, a souligné le Souverain dans un message adressé aux participants aux réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes, dont les travaux se sont ouverts ce samedi 29 avril à Rabat.

Dans son message, dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le Roi du Maroc suggère à ce propos, que ces instances financières «doivent encourager, à l’échelle de la région arabe, l’éclosion de chaînes de valeur qui tiennent compte des avantages comparatifs, des richesses naturelles et des ressources humaines dont regorgent nos pays”.

Le Souverain s’est dit convaincu que «notre essor et notre prospérité ne peuvent être conçus séparément de nos frères arabes et africains», rappelant que le Royaume s’est engagé dans de nombreux projets qui visent à renforcer l’intégration économique arabe et africaine, citant à titre d’exemple le gazoduc Maroc-Nigeria qui, a-t-il dit, est un projet stratégique en faveur de la paix et du développement commun et ambitionne de consolider la sécurité énergétique aux niveaux continental et international.

Le Roi Mohammed VI a salué à cette occasion, le soutien des institutions financières, régionales et internationales ayant contribué au financement des études de ce projet prometteur et manifesté leur disposition à accompagner sa concrétisation.

Le souverain a également remercié les institutions financières arabes qui soutiennent la dynamique de développement socio-économique au Maroc, que ce soit par leur contribution constante au financement de ses projets de développement et d’investissement ou leur assistance technique dans divers domaines.

Le Maroc qui a aujourd’hui le privilège d’accueillir ces Assises pour la sixième fois, confirme l’intérêt tout particulier qu’il attache à l’Action arabe conjointe, ajoute le Souverain, appelant à «mutualiser les efforts communs de développement et à mettre à jour les stratégies et les programmes y afférents, afin qu’ils répondent, de façon appropriée, aux aspirations et aux besoins des populations arabes en général et de la jeunesse en particulier».

Evoquant la large mobilisation des instances financières arabes pour assister les Etats membres de la Ligue arabe, touchés successivement par les effets combinés de la pandémie Covid-19 et de la crise ukrainienne, le Souverain marocain a souligné que la leçon de premier ordre à tirer de cette crise qui sévit depuis 2020, «c’est bien l’impérieuse nécessité qui s’impose aux organisations arabes de développement de renforcer leur capacité d’anticipation face aux mutations régionales et internationales”.