Basketball/NBA: Le Franco-Camerounais Joël Embiid désigné MVP aux USA, 29 ans après l’Américano-nigérian Olajuwon

Des spécialistes de la NBA, le championnat de l’élite professionnelle de basketball aux USA, ont désigné dans la nuit du 02 au 03 mai le Camerounais Joël Embiid, MVP (« Most valuable player ») de la saison régulière en voie d’achèvement.

Joël Embiid (2,13 m et 127 kg, pivot des Sixers, 29 ans), possède aussi la nationalité française et américaine. Il est le deuxième joueur d’origine africaine désigné MVP après l’Américain d’origine nigériane, le géant Hakeem Olajuwon, ex-star des Houston Rockets.

Embiid était finaliste pour la 3è fois dans cette distinction rebaptisée «Michael Jordan». Il a devancé le Serbe Nikola Jokic (deuxième, des Denver Nuggets) et le Grec originaire du Nigeria, Giannis Antetokounmpo (double lauréat en 2019 et 2020).

«Je voudrais que les gens sachent à travers mon parcours que tout est possible dans la vie, qu’il faut beaucoup de travail, un peu de chance, mais que tout est possible, quoiqu’on on veuille faire, à partir du moment où on croit en ce qu’on fait», a réagi le joueur après sa distinction.

Celui qui a foulé le sol américain seulement en 2010 (en Floride, à 16 ans) s’est voulu humble au moment de l’annonce de cette récompense suprême : «Je ne sais pas par où commencer, le chemin a été long, je suis passé par tant de choses, il y a eu beaucoup de travail d’accompli. Et je ne parle pas que de basket. Ca fait du bien d’être là où je suis».

Joël Embiid avait fini «meilleur marqueur du Championnat» de la NBA lors des deux dernières saisons.