Zimbabwe: Une compagnie fait la découverte d’un important gisement d’hydrocarbures dans le nord

Ce lundi 8 mai 2023, la compagnie pétrolière australienne Invictus Energy a annoncé la découverte d’un gisement d’hydrocarbures, dans le nord du Zimbabwe, un pays qui souffre de coupures récurrentes d’énergie.

L’analyse des échantillons confirme la présence de pétrole, d’hélium et d’un gaz naturel « de grande qualité », a précisé la compagnie. La compagnie australienne a réévalué les données d’une étude menée dans les années 1990 par le géant pétrolier américain ExxonMobil (Ex-Mobil) qui avait abandonné son projet sur ce site situé à 240 kilomètres au nord de la capitale Harare.

Invictus Energy a signé un accord en 2018 avec le Zimbabwe qui prévoit un partage de la production avec le Gouvernement alors que le pays souffre de coupures d’électricité massives pouvant durer jusqu’à 19 heures par jour !

Cette découverte est une bonne nouvelle pour le Zimbabwe qui a longtemps été en proie à des pénuries d’électricité. Le pays avait connu une crise énergétique en 2019 qui avait contraint des entreprises à fermer temporairement. Et avait entraîné des manifestations. Cette découverte pourrait aider en outre le pays à devenir plus autonome en matière d’énergie et à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d’électricité.