L’Ouganda estime à 28 milliards de dollars ses besoins pour lutter contre le changement climatique d’ici 2030

28,1 milliards de dollars: c’est le montant dont a besoin l’Ouganda pour réaliser ses projets d’adaptation aux impacts du changement climatique et de réduction de ses émissions de gaz à effets de serre, d’ici 2030. Une indication fournie par le ministère des Finances du pays ce 9 mai 2023.

Pour y arriver, Kampala prévoit de lever au moins 4 milliards de dollars au niveau national et de mobiliser le reste auprès de bailleurs de fonds et d’investisseurs privés étrangers. «Ces financements sont nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation dans des secteurs tels que l’énergie, la sylviculture et l’agriculture», a en outre souligné la même source.

«Globalement, la mobilisation du financement climatique auprès de sources publiques s’avère futile, la plupart des financements étant fournie sous forme de prêts plutôt que de subventions», a indiqué le ministère des Finances. Soulignant la nécessité de «déployer plus d’efforts pour impliquer efficacement le secteur privé». L’un des Etats durement touché par les effets néfastes du dérèglement climatique en Afrique, l’Ouganda, vise une réduction de 25% de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Ce qui correspond à une réduction absolue de 36,75 millions de tonnes d’équivalent CO2 (MtCO2e). Ce pays enclavé d’Afrique de l’Est au climat tropical enregistre de plus en plus des phénomènes climatiques extrêmes comme des inondations dévastatrices, glissements de terrain et périodes de sécheresse plus longues.