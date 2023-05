Afrique de l’Est: L’Ethiopie désormais classée première destination des investissements kenyans à l’étranger

L’Éthiopie est désormais la première destination des investissements kenyans à l’étranger. C’est ce qu’a laissé entendre Peter Ndegwa, PDG de Safaricom, ce mardi 9 mai 2023, lors de la délivrance de la licence d’exploitation de télécommunications de l’entreprise à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

L’Éthiopie a détrôné la Tanzanie et l’Ouganda en tant que première destination des investissements kényans à l’étranger, grâce à l’expansion des entreprises locales sur le gigantesque marché voisin (seconde plus importante en Afrique). De nouvelles données montrent que l’investissement direct du Kenya en Éthiopie a atteint 60,2 milliards de shillings (440,7 millions de dollars) en 2021, dépassant les 51,5 milliards de shillings (377 millions de dollars) et 56,3 milliards de shillings (412 millions de dollars) de la Tanzanie et de l’Ouganda, respectivement.

Par ailleurs, l’étude économique 2023 récemment publiée montre que si la Tanzanie était la première destination des investissements kenyans à l’étranger au début de l’année 2015, le tableau s’est depuis rééquilibré en faveur d’Addis-Abeba. « L’investissement direct du Kenya en Ouganda a atteint un sommet de 56,3 milliards de shillings en 2019, tandis que les investissements en Éthiopie ont atteint 60,2 milliards de shillings en 2021 », ajoute l’étude.

Plusieurs entreprises kényanes, dont le géant des télécommunications Safaricom, se sont lancées sur le marché éthiopien où elles opèrent sous la filiale Safaricom Telecommunications Ethiopia private limited company (STE).

Safaricom, société cotée à la Bourse de Nairobi, est le principal actionnaire de la filiale, dont les autres propriétaires sont Vodacom Group, Sumitomo Corporation et CDC Group. Des prêteurs kenyans, dont la KCB Bank, ont manifesté aussi leur intérêt pour le marché éthiopien. Une délégation de cadres supérieurs de la KCB Bank a visité la Commission éthiopienne d’investissement (EIC) à Addis-Abeba en octobre de l’année dernière, où elle s’est entretenue avec des représentants du gouvernement éthiopien.