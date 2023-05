CAN 2024: Des anciennes stars des Eléphants apportent un appui diversifié au Comité d’organisation

Aruna Koné (ex joueur de football de la sélection ivoirienne) a lancé ce 09 mai un “Mouvement de soutien à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire en 2024”. Ce Mouvement est baptisé “Mouvement Aruna Koné en soutien à la CAN (MAKS COCAN).

Ce Mouvement prône l’organisation d’une “Coupe d’Afrique pleine et épanouie”. Il est élargi à d’autres célébrités de l’écosystème du football ivoirien comme Koné Ibrahim, Bamba Ladji et Eboué Emmanuel.

Le MAKS COCAN aura ainsi pour principales missions de “sensibiliser les populations à l’esprit du fairplay et du civisme avant le début de la compétition, mobiliser les populations à assister à tous les matchs, accueillir et orienter les spectateurs pour une meilleure organisation. Ou encore sensibiliser les visiteurs à une meilleure gestion des ordures et de l’eau, en veillant au maintien de l’hygiène de l’environnement des stades”.

Le MAKS COCAN sera présent de ce fait dans toutes les villes ivoiriennes qui abriteront les matchs de la CAN 2024 (Abidjan, Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro et Korhogo) via une Coordination régionale, selon ses promoteurs.