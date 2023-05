Une vingtaine de personnes portées disparues au Malawi, suite à une collision entre un bateau et un hippopotame 

Des secouristes au Malawi, continuent de rechercher une vingtaine de personnes portées disparues après un accident nautique impliquant un bateau et un hippopotame sur la rivière Shire, dans le sud du pays.

L’animal, connu pour sa morphologie imposante, aurait chargé et fait chavirer ce 16 mai une embarcation avec 37 personnes à bord, selon des témoignages. Le bilan est d’au moins un mort (un enfant d’un an) et 23 personnes portées disparues. Dix-sept autres passagers du bateau ont pu être secourus.

«La mission de recherche pour localiser les personnes disparues est actuellement en cours et met tous les moyens en œuvre pour retrouver les personnes manquantes», mortes ou vivantes, a déclaré la porte-parole de la police de Nsanje, Agnes Zalakoma.

Dépêchée sur les lieux de l’incident, la ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Abida Mia a confirmé la récurrence de ce genre de «problèmes» entre les populations locales et les hippopotames. Les riveraient auraient même formulé le souhait que les autorités déplacent certains des animaux à risque de cette zone.