La FAO évoque une urgence humanitaire en Afrique australe 

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a alerté mercredi 17 mai, sur l’urgence humanitaire dans la partie australe de l’Afrique où des millions de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire.

«Au total, près de 10 millions de personnes ont été touchées dans la région» par des catastrophes naturelles, notamment les cyclones tropicaux Freddy et Cheneso qui ont fait d’énormes dégâts entre janvier et mars 2023 au Mozambique, au Malawi, à Madagascar, en Afrique du Sud et au Zimbabwe, d’après la FAO.

Dans un communiqué publié ce 17 mai, l’Agence onusienne explique que «la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance ruraux de certaines des personnes les plus vulnérables de la région ont été gravement compromis» et qu’«une réponse d’urgence renforcée et soutenue est nécessaire pour permettre aux gens de se relever et de reprendre la production agricole».

Dans l’immédiat, la FAO dit avoir besoin de «247 millions de dollars pour soutenir 2,5 millions de personnes parmi les plus vulnérables au Malawi, à Madagascar, au Mozambique et en Zambie».