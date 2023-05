Six avions humanitaires acheminent des aides au Soudan

Le Soudan a réceptionné ce mercredi 17 mai, des lots d’aides humanitaires destinés aux millions de civils pris au piège par la guerre qui a éclaté dans le pays il y a un mois, opposant l’armée régulière conduite par le général Abdel Fattah Al-Burhan aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), menés par le général Mohamed Hamdane Daglo.

Au total, «six avions chargés de fournitures médicales, de produits alimentaires et d’abris, ont atterri mardi soir à l’aéroport de Port-Soudan», a annoncé ce mercredi dans un communiqué, le ministère soudanais de la Santé, sans mentionner l’identité des donateurs.

Un peu plus tôt dans la journée, les Nations unies ont estimé à plus de trois milliards de dollars les besoins d’aide humanitaire du Soudan, précisant que «25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, ont besoin d’aide humanitaire et de protection».

Sur le terrain, les combats se poursuivent malgré un accord humanitaire, et les populations continuent de fuir le pays pour trouver refuge dans les Etats voisins.