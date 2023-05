CAN-U17: Le coach des Lionceaux, Said Chiba se félicite de la prestation de ses joueurs et remercie le Roi pour Son appui constant

L’entraîneur de la sélection marocaine des moins de 17 ans, Said Chiba a salué la bonne prestation de ses joueurs qui ont atteint la phase finale de la CAN- U17 avant de s’incliner ce vendredi face au Sénégal par 1 but à 2.

Le coach de cette sélection a saisi cette même occasion, pour rappeler que c’est grâce aux efforts du Roi Mohammed VI pour le développement du football marocain que les sélections nationales ne cessent de s’illustrer aux niveaux mondial et continental.

« Nous remercions SM le Roi Mohammed VI pour Son appui constant et Sa vision clairvoyante » en faveur du développement non seulement du sport mais également d’autres domaines, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse tenue à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nation des moins de 17 ans.

« Le Souverain a toujours entouré de Sa Haute sollicitude la jeunesse marocaine en termes de moyens et d’académies, à l’image de l’Académie Mohammed VI de Football, ainsi qu’en termes d’infrastructures sportives de niveau mondial », a-t-il souligné.

Revenant sur la prestation de ses joueurs, Chiba s’est réjouit de la bonne prestation de ses joueurs et «de l’esprit qu’ils ont démontré et de leur combativité tout au long de cette CAN », précisant que «malgré la défaite, nous avons beaucoup appris des matches que nous avons disputés ».

A signaler par ailleurs, que la plupart des joueurs de la sélection marocaine U17 ayant farouchement disputé la CAN U17 et montré un haut niveau de jeu tout au long de cette compétition, sont des lauréats de la brillante Académie Mohammed VI de Football érigée à Salé, ville jumelle de Rabat, la capitale du Royaume du Maroc.

Inaugurée par le Souverain marocain en 2010, cette Académie n’a pas tardé à porter ses fruits permettant à un bon nombre de ses jeunes lauréats d’alimenter les différentes sélections nationales de football.

Ceux qui ont rejoint l’équipe nationale ont fait leur preuve notamment lors de la Coupe du monde du Qatar 2022 et en Coupe d’Afrique des Nations U17.

Pour rappel, l’Académie Mohammed VI de Football, une infrastructure sportive moderne qui assure formation et études aux jeunes footballeurs marocains en herbe, a été sous le feu des projecteurs suite à la qualification des Lions de l’Atlas, aux demi-finales du Mondial au Qatar, et leur exploit exceptionnel tout au long de cette coupe, ce qui constitue une première pour une sélection arabe ou africaine dans l’histoire du football mondial.

Grâce à la performance de la sélection nationale lors de ce mondial, certains Lionceaux issus de l’Académie Mohammed VI de Football ont pu rejoindre ou sont sollicités par de grands clubs du ballon rond particulièrement européens.