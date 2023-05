L’Ukraine considère le plan d’autonomie comme base «sérieuse» pour un règlement «réussi» de la question du Sahara

L’initiative d’autonomie pour le Sahara proposée par le Maroc en 2007 est une base «sérieuse et crédible» pour un règlement «réussi» du conflit du Sahara, a assuré lundi à Rabat, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, à l’issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse tenu conjointement avec son homologue marocain, le Chef de la diplomatie ukrainienne, actuellement en visite de travail au Maroc, a aussi souligné que le plan d’autonomie pour le Sahara constitue une base «sérieuse et crédible» pour un règlement «réussi» de ce de litige.

L’Ukraine et le Maroc «connaissent tous les deux la valeur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale», a déclaré Dmytro Kuleba, estimant que la résolution de la question du Sahara est essentielle pour la sécurité et la paix régionales.

Il a de même assuré que son pays soutient les efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, visant à trouver une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

L’Ukraine rejoint, ainsi, les autres pays européens notamment l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique qui soutiennent l’Initiative d’autonomie proposée par le Maroc.

Pour sa part, Nasser Bourita a tenu à préciser que «le Maroc n’est pas une partie prenante» dans le conflit armé opposant la Russie à l’Ukraine et ne participe d’aucune manière que ce soit, à ce conflit. Néanmoins, a-t-il précisé, «le Maroc considère que cette question affecte la paix et la sécurité internationales et a un impact économique et social».

Il a réaffirmé à ce titre, «la position constante du Maroc sur le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté des pays», rappelant que le Royaume s’est engagé depuis le début de la crise en Ukraine à privilégier le respect de la légalité et du Droit international et le non recours à la force pour le règlement des conflits, ainsi que l’encouragement du dialogue et du respect des résolutions pertinentes de l’ONU.

A signaler enfin, qu’il s’agit de la première d’un ministre ukrainien des Affaires étrangères au Maroc, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992.