Ethiopie: Des déplacés manifestent au Tigré pour rentrer dans des zones sous contrôle Amhara

Des milliers de personnes déplacées par le conflit au Tigré ont manifesté ce mardi 23 mai, dans la région du nord de l’Ethiopie, Amhara, demandant à rentrer chez eux dans des zones que contrôlent toujours des Forces de la région voisine de l’Amhara, selon la télévision officielle locale.

« Nous voulons rentrer chez nous, nous ne voulons pas continuer à vivre d’une aide misérable », a confié au téléphone à l’agence AFP, Birhan Tadesse, originaire du district de Setit-Humera, à la pointe Nord-ouest de l’Ethiopie, frontalier de l’Erythrée, après avoir manifesté à Mekele, la capitale du Tigré où elle vit depuis le conflit.

Depuis la signature de l’accord de paix le 2 novembre 2022 à Pretoria, en Afrique du Sud, « nous n’avons pas vu de progrès, à part que le son des fusils a cessé », a-t-elle poursuivi.

Cet accord a mis fin à deux ans d’une guerre hyper meurtrière entre les forces armées du Gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles du Tigré. Un conflit qui a débordé dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar.

Durant le conflit précité, des forces et milices de la région Amhara – qui ont épaulé l’armée fédérale – se sont emparées du Tigré occidental, et continuent malgré l’accord de paix, de contrôler cette zone revendiquée par les Tigréens et les Amhara.

L’Ethiopie, mosaïque de 80 peuples, a été découpée en 1995 en États régionaux le long de lignes ethno-linguistiques qui cohabitent difficilement.