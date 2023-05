La Côte d’Ivoire met en place un Comité National de Contrôle des Engrais

Le Conseil des ministres ivoirien tenu mercredi 24 mai au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence d’Alassane Ouattara, a adopté un décret relatif au contrôle de la qualité des engrais, et à la création d’un Comité National de Contrôle des Engrais (CNACE).

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, ce décret a été pris en application du règlement communautaire du 13 décembre 2012 relatif au contrôle de la qualité des engrais dans l’espace CEDEAO. Il détermine les conditions d’exercice de la profession de fabricant, d’importateur ou de distributeur d’engrais et fixe les sanctions des manquements éventuels aux obligations afférentes à ces professions.

Le Conseil a créé, «à cet effet, un organe consultatif doté de pouvoirs de veille et de contrôle, composé de représentants du secteur public et des opérateurs économiques intervenant dans le secteur, dénommé Comité National de Contrôle des Engrais (CNACE)», a-t-il indiqué.

La mission assignée à cet organe est celle de garantir la qualité des engrais et de protéger les utilisateurs contre les déficiences en éléments nutritifs, la falsification et les fausses déclarations. Le CNACE assurera également la protection de l’environnement et de la santé des populations contre les dangers potentiels de la mauvaise utilisation des engrais et de la mauvaise gestion des déchets liés aux engrais.