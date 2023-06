Le Burkina Faso table sur un taux de croissance de 5,8% en 2023

L’activité économique au Burkina Faso connaîtrait une croissance de 5,8% en 2023 et de 4,6% en 2024, c’est ce qui ressort d’un rapport relatif à la situation économique et financière du pays en 2022 et aux prévisions pou la période 2023-2026, un document adopté mercredi par le gouvernement lors d’un Conseil des ministres.

D’après ce rapport, les perspectives de croissance restent favorables sur la période 2023-2026 sous les hypothèses d’une accalmie des tensions géopolitiques au niveau international notamment la crise russo-ukrainienne, d’une amélioration de la situation sécuritaire nationale, d’un climat sociopolitique apaisé et d’une pluviométrie favorable durant la période de projection, souligne le compte rendu du Conseil.

Le rapport, qui contient des statistiques actualisées sur l’évolution de l’économie nationale du Burkina, prend en compte la situation économique et financière du pays en 2022, les perspectives sur la période 2023-2026, ainsi que les indicateurs des évolutions récentes de la conjoncture nationale et internationale.

Concernant l’année 2022, l’activité économique a enregistré une décélération de son rythme de croissance. Le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel s’est établi à 3% contre 6,5% en 2021.

La croissance en 2022 a été stimulée principalement par les secteurs primaire (+8,7%) et tertiaire (+6,7%) tandis que le secteur secondaire a régressé de -6,1%, d’après le même rapport qui prévoit une croissance nationale de 5,2% en 2025 et de 4,7% en 2026.