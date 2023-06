Le parlement gabonais adopte le statut de l’artiste

L’Assemblée nationale gabonaise a adopté à l’unanimité, mercredi, un projet de loi portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République gabonaise, visant à les doter d’un statut juridique dans le but d’une amélioration effective de leurs conditions professionnelles et sociales.

«Ceci est une victoire d’étape. Ce n’est pas fini», a indiqué le ministre gabonais de la Culture et des Arts, Max Samuel Oboumadjogo estimant que la bataille doit encore continuer. «Il y a une trilogie à poursuivre, d’abord le statut, les droits d’auteurs, et la copie privée», a-t-il expliqué.

Oboumadjogo avait défendu ce projet le 27 avril dernier devant les députés dela Chambre basse, quelques semaines après son passage au Sénat.

A l’Assemblée nationale, il avait expliqué que «l’artiste et l’acteur culturel veulent participer par leurs impôts à l’effort de développement de l’économie nationale. Ils veulent souscrire à la sécurité sociale, disposer d’une retraite et assurer un capital décès à leurs progénitures».

«Peut-être avons-nous tendance à penser que l’artiste ne réclame que des droits ? Non, croyez-moi, ils savent que les droits sont la réciproque des devoirs», avait-il soutenu.

Désormais, après adoption par les deux Chambres, le texte devrait être soumis au président Ali Bongo pour sa promulgation, conformément à la Constitution.