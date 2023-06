Les pays d’Afrique centrale fortement impactés par le conflit au Soudan au plan humanitaire (Nations Unies)

D’après le principal envoyé des Nations Unies pour l’Afrique centrale, Abdou Abarry, les combats au Soudan ont eu des conséquences humanitaires dévastatrices au Tchad et en République centrafricaine (RCA).

Le Tchad et la RCA ont respectivement accueilli 100.000 et 10.000 réfugiés soudanais, a précisé ce lundi 5 juin, Abdou Abarry, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau régional de l’ONU pour l’Afrique centrale.

« Je voudrais saluer la générosité et la solidarité extraordinaires dont les deux pays ont fait preuve », a-t-il déclaré, précisant que le Tchad a besoin d’environ 130 millions de dollars pour entretenir les 100.000 réfugiés soudanais au cours des six prochains mois.

Une résolution rapide et pacifique du conflit au Soudan est nécessaire afin d’éviter des conséquences désastreuses pour ce pays et tous les autres du bassin du Lac Tchad, a recommandé Abarry dans son rapport au Conseil de sécurité onusien.

Abarry a estimé que les mois à venir constitueraient un tournant pour l’Afrique centrale où des processus politiques et électoraux cruciaux devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année.

La situation sécuritaire dans la sous-région d’Afrique centrale a été caractérisée ces derniers mois, par une augmentation des incidents de piraterie maritime dans le golfe de Guinée, d’où la nécessité de renforcer la coopération interrégionale dans ce domaine, a souligné Abarry.

La sous-région d’Afrique centrale est également durement touchée par la crise en Ukraine qui a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires ainsi que des carburants, et occasionné par endroits des pénuries de ces produits.