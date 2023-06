Madagascar projette de porter jusqu’à 6% en 2028 la part du numérique dans son PIB

La plus grande île d’Afrique opère de nouvelles projections autour de la croissance de l’apport du secteur numérique à son PIB (Produit intérieur brut) à l’horizon 2028. Des ambitions dévoilées ce 12 juin par le ministère malgache du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications.

L’Etat malgache ambitionne d’augmenter le part du secteur numérique dans son PIB «jusqu’à 6% en 2028, alors que ce taux était de 1,5% en 2019», détaille un cadre du ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications.

«Lorsque le pays aura atteint sa transformation numérique, 122.000 emplois pourraient être mutés dans ce secteur, si 137.000 postes supplémentaires indirects venaient à y être créés en trois ans», explique le département ministériel précité.

«Un cadre légal, des infrastructures et des programmes de formation» seront mis en place pour ce faire. Selon la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), en 2022, Madagascar a réalisé des avancées en matière du numérique. Le pays a déployé «d’importants efforts pour construire un environnement propice au commerce électronique grâce à des réformes, avec un score de commerce sans papier évalué à 48,15%», note une étude de la CNUCED. Cette innovation réside dans la mise en place de lois-clés sur le commerce électronique votées par le pays et la mise en place d’un Comité de pilotage pour le développement de ce type de commerce.

La logistique demeure cependant l’un des principaux freins au développement du «commerce électronique à Madagascar» à l’heure actuelle, avertit cette agence spécialisée de l’ONU.