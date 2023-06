Le record du «plus long marathon mondial de cuisine en solo» désormais détenu par le Nigeria

Hilda Baci, 26 ans (cheffe nigériane) a établi du 11 au 15 mai 2023 un nouveau record mondial dans le cadre de la «plus longue session de cuisine en solo». Un record établi en préparant debout durant «93 heures et 11 minutes sans interruption» des plats locaux.

Ce record a été homologué ce 13 juin par le «Guinness World Records» via un communiqué officiel. «Après un examen approfondi de toutes les preuves, le Guinness World Records peut maintenant confirmer qu’Hilda Baci a officiellement battu le record du plus long marathon de cuisine individuel», a précisé le «Guinness World Records». Le précédent record détenu depuis 2019 par un chef indien était de 87 heures et 45 minutes.

«Je veux que les recettes nigérianes soient propagées dans le monde entier. Je veux que ce soit une chose normale de faire de la soupe Egusi (NDLR, recette nigériane) dans un foyer américain», a vanté Hilda Baci, après avoir établi ce record mondial. Elle souhaite dorénavant «mettre la cuisine nigériane sur la carte mondiale». Le record établi par Hilda Baci lui a valu de vives félicitations de la part de plusieurs sommités du monde politique, socio-économique et culturel nigérian.

Quatrième plus vaste Etat de l’Afrique occidentale, le Nigeria dispose de la plus grande population en Afrique (plus de 216 millions d’habitants) avec une grande variété d’arts culinaires qu’il partage avec divers Etats de la même sous-région.