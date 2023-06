Le Bénin créé l’Agence de collecte des paiements et de recouvrements

Le gouvernement béninois, réuni mercredi en Conseil des ministres, s’est prononcé en faveur de la création de l’Agence de collecte des paiements et de recouvrements pour résoudre les problèmes de recouvrement des créances rencontrés dans le pays.

Le compte rendu du Conseil explique que cette Agence «contribuera substantiellement non seulement à la sensibilisation des citoyens bénéficiaires des services fournis, mais aussi au suivi, aux relances et au recouvrement effectif des factures et redevances dues».

Le nouvel organe interviendra ainsi, d’après la même source, comme «un guichet unique de collecte des paiements et de recouvrements». Son rôle «est de permettre aux citoyens et aux personnes morales d’échanger désormais avec un interlocuteur unique, pour s’acquitter de toutes les factures et redevances, ce qui mettra un terme aux tracasseries, en plus de la simplicité et du gain de temps induits».

Les autorités estiment que «les structures relevant de l’Etat et concernées par ce dispositif, y trouveront un avantage certain dans l’accélération de la collecte des recettes et l’optimisation des procédures de recouvrement, toutes choses qui favoriseront le redéploiement de leurs équipes dédiées à d’autres fins».

Les ministres concernés sont instruits de veiller à l’opérationnalisation de l’Agence dont les statuts ont été subséquemment approuvés.