Sénégal : Macky Sall annonce sa participera à la mission africaine de médiation pour la paix dans la crise russo-ukrainienne

Le chef d’Etat sénégalais, Macky Sall, a informé, mercredi 14 juin en Conseil des ministres, qu’il prendra part à la mission africaine de médiation pour la paix qui se rendra en Ukraine et en Russie, les 16 et 17 juin prochains.

«Concluant sur son agenda diplomatique, le Président de la République a informé le Conseil de sa participation à la mission africaine de médiation entre l’Ukraine et la Russie prévue à Kiev et à Saint-Pétersbourg les 16 et 17 juin 2023», rapporte le communiqué publié à l’issue de la réunion.

Ces derniers jours, des informations ont circulé dans la presse à propos de cette mission qui compte les chefs d’Etat de six pays africains, notamment la République du Congo, l’Egypte, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Ouganda et la Zambie.

Le 6 juin dernier, la présidence sud-africaine avait annoncé que, la veille, des dirigeants africains, cherchant à contribuer à un arrêt de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, s’étaient mis d’accord pour une mission de médiation à la mi-juin dans les deux pays en conflit.

D’après le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, les chefs d’Etat russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, avaient donné leur accord pour recevoir cette mission de paix.

La Fondation Brazzaville, une organisation de la société civile qui promeut et soutient des initiatives africaines pour leur donner un impact concret et durable, est l’artisan de cette initiative de médiation de paix.

Rappelons que le président sénégalais s’était déjà entretenu avec son homologue russe, à Sotchi en juin 2022, en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine. Son déplacement avait pour objectif non seulement d’appeler à une accalmie, mais aussi d’obtenir la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont les exportations étaient affectées par le conflit.