Gouvernance: La Sénégalaise Fatma Samoura, SG de la FIFA, quitte ses fonctions en décembre 2023

Première Africaine à occuper le poste délicat de SG (Secrétaire générale) de la FIFA (Fédération internationale de football), la Sénégalaise Fatma Samoura a annoncé ce 14 juin via un communiqué son intention de quitter ses fonctions en décembre prochain, pour des raisons personnelles.

«Rejoindre la FIFA a été la meilleure décision de ma vie. Je suis très fière d’avoir dirigé une équipe aussi diversifiée», a salué F. Samoura dans un communiqué.

Nommée Secrétaire générale de la FIFA par Gianni Infantino en mai 2016 à la faveur du 66è Congrès de la faîtière du football mondial, Fatma Samoura, ex-haute fonctionnaire de l’ONU est une pionnière Africaine à ce poste. Elle souhaite s’autoriser, à partir de 2024, à «passer plus de temps auprès de sa famille». Elle quitte la FIFA avec la «grande fierté et le sentiment du devoir accompli, s’estimant honorée d’avoir pris part à une aventure qui aura fortement contribué à restaurer la crédibilité de la FIFA et à impulser un nouvel élan au football féminin» dans le monde.

«C’est formidable d’avoir pu travailler aux côtés de quelqu’un qui a véritablement transformé la FIFA», a encore salué F. Samoura, en remerciant Gianni Infantino (président de la FIFA) pour «sa confiance, son soutien incroyable et sa compréhension, mais surtout pour lui avoir confié ce travail de rêve».

La Secrétaire générale de la FIFA a programmé dans ce sens de quitter ses fonctions après la Coupe du monde féminine 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 30 juillet au 20 août). L’édition 2023 de ce tournoi mondial se jouera à 32 équipes au lieu de 24. Une grande première qui «clôturera de la plus belle des manières mon parcours en tant que Secrétaire générale de la FIFA», a encore salué F. Samoura.

«Nous respectons sa décision et la remercions pour son dévouement et son engagement en faveur du football. Elle continuera à contribuer au développement du football et à véhiculer ses valeurs sociales» aux côtés des responsables de la FIFA, s’est ému pour sa part G. Infantino au sujet de ce départ programmé. Née en 1962 au Sénégal, F. Samoura a rejoint la FIFA avec deux décennies d’expériences onusiennes en République de Djibouti, au Cameroun, au Tchad, en Guinée, au Niger, à Madagascar ou encore au Nigeria.