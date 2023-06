Kenya/Transition écologique: Le 25ème Forum africain de l’énergie rassemble 3000 délégués à Nairobi jusqu’au 23 juin

Le Président kenyan, William Ruto a donné ce mardi 20 juin, le coup d’envoi aux travaux de la 25ème édition du «Forum africain de l’énergie» qui se tient jusqu’au 23 juin à Nairobi.

Cette grand-messe internationale va se focaliser sur la recherche de pistes de solutions durables pour la mise en œuvre de l’incontournable transition écologique en Afrique.

Organisé autour du thème central «L’Afrique pour l’Afrique», les participant à ce Forum débattront des thématiques transversales comme «l’intensification de l’adoption des énergies renouvelables, la levée des barrières à la transition écologique et le positionnement de l’Afrique comme grande puissance de l’hydrogène», précisent les organisateurs.

Les quelques 3.000 délégués présents à Nairobi sont des ministres, responsables de Compagnies d’électricité, dirigeants d’instances de régulation, d’établissements de prêts multilatéraux, ou encore des investisseurs dans le vert.

«Sécuriser un avenir plus écologique, plus prospère et plus résilient pour l’Afrique nécessite l’exploitation optimale des vastes sources d’énergies renouvelables du continent telles que l’énergie hydroélectrique, géothermique, solaire et éolienne», a mis en valeur le dirigeant kenyan W. Ruto, à l’ouverture de ce 25è Forum.

«En investissant dans des projets énergétiques transfrontaliers, les pays africains combleront le fossé d’accès qui a étouffé l’industrialisation, l’allègement de la pauvreté et la cohésion sociale au sein de leurs populations», a encore soutenu le Président Ruto qui tient les commandes de la première puissance économique d’Afrique orientale.