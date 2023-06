La CAF dévoile l’affiche officielle de la CAN U23 qualificative pour les JO 2024

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi 21 juin, l’affiche officielle de la CAN U23 qualificative pour les Jeux olympiques (JO) 2024 et qui sera disputée par 8 équipes sur le sol marocain à partir du samedi 24 juin.

Lancée en 2011, cette CAN U23 a pour finalité de dégager jusqu’au 08 juillet prochain, les trois représentants de l’Afrique aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 (en France).

L’affiche officielle rendue publique par la CAF présente «la main d’un footballeur tenant le trophée convoité et incarne également la quête de la suprématie continentale.

Les rayons verts de l’illustration symbolisent les pelouses verdoyantes de l’Afrique, tandis que le rouge affiche la passion des nations en compétition. La domination de ces couleurs fait écho aux couleurs du drapeau marocain», explique l’instance panafricaine.

Le match d’ouverture du tournoi se jouera à Rabat ce samedi 24 juin entre le Maroc et la Guinée (dans la poule A). Cette compétition regroupe, outre les deux pays précités, le Ghana et le Congo-Brazzaville (dans la poule A), l’Égypte, le Mali, le Gabon, et le Niger pour le compte du groupe B.

Le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat et celui d’Ibn-Batouta (connu à l’étranger sous le nom de Grand Stade de Tanger) seront les deux enceintes sportives retenues pour abriter les matchs de cette CAN U23, dont l’Egypte est l’actuelle tenante du titre.