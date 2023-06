Le Kenya et l’Afrique du Sud dans le top trois des pays grands utilisateurs de TikTok (Reuters Institute)

Selon le Digital News Report 2023 de Reuters Institute, le Kenya abriterait le plus grand nombre d’utilisateurs du réseau social chinois de partage de vidéos, TikTok.

L’étude affirme que 54% des internautes kenyans choisissent TikTok comme réseau favori pour tous types de demandes, avec seulement 29% de visiteurs qui y vont pour s’informer.

Le Kenya figure ainsi dans le top trois du classement des utilisateurs de TikTok, suivi de la Thaïlande où 51% des utilisateurs d’Internet préfèrent TikTok, et de l’Afrique du Sud avec 50% des demandes générales et 22% de requêtes concernant les actualités via le réseau social chinois.

Toutefois, les auteurs de l’étude précisent que «les résultats ne doivent pas être considérés comme représentatifs au niveau national» pour le Kenya et l’Afrique du Sud où l’enquête a été menée principalement en anglais et limitée aux personnes âgées de 18 à 50 ans. «Il est préférable de considérer les résultats comme représentatifs de la population en ligne», souligne Reuters Institute.