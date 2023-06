Une plongée de milliardaires pour visiter l’épave du Titanic tourne au drame

Le submersible «Titan» disparu en haute mer dans l’Atlantique Nord depuis le dimanche 19 juin dernier, a été finalement retrouvé ce jeudi 22 juin, mais sans aucun survivant parmi ses occupants.

L’appareil exploité par la société américaine «OceanGate Expeditions» avait à son bord 4 personnes fortunées parties visiter l’épave de l’emblématique navire Titanic.

Le véhicule de plongée robotisée avait perdu contact avec son navire de soutien à la surface de l’Océan quelques heures après son départ. Après cinq jours de recherches, les garde-côtes américains ont annoncé ce 22 juin, avoir retrouvé les débris du submersible sur le fond marin à «environ 488 mètres de la proue du Titanic, à 4 km sous la surface» de la mer.

«Le champ de débris ici est compatible avec une implosion catastrophique du véhicule», a déclaré le contre-amiral de la Garde côtière américaine, John Mauger, confirmant le décès des quatre personnes que transportait le submersible «Titan».

Il s’agissait du milliardaire et explorateur britannique, Hamish Harding âgé de 58 ans, de l’homme d’affaires britannique d’origine pakistanaise, Shahzada Dawood (48 ans) accompagné par son fils de 19 ans, et l’océanographe français et expert du Titanic, Paul-Henri Nargeolet, âgé de 77 ans.