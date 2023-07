L’Union africaine lance un appel à candidatures aux artistes africains pour une série de formations virtuelles

Le Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité (PAPS) de l’Union africaine (UA) lancera à l’attention des artistes africains, une série de formations virtuelles qui se tiendra du 14 au 18 août, , sur le thème «Faire taire les armes en tirant profit des arts pour la paix», indique un communiqué publié ce mardi sur le site de l’UA.

La formation, organisée en collaboration avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), couvrira divers sujets comme le rôle des artistes dans la promotion de la paix à travers les arts, la prévention des conflits et le soutien à la reconstruction post-conflit, les principes d’un plaidoyer et d’une sensibilisation efficaces.

Il s’agira aussi de sensibiliser les artistes contre l’utilisation de l’art pour inciter à la violence, promouvoir les discours de haine, les crimes de haine ou d’autres formes de conflit.

La formation permettra ainsi de prendre conscience de la nécessité de faire taire les armes ; de mobiliser les citoyens africains à se rallier à la campagne continentale «Faire taire les armes» ; de sensibiliser au problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre illicites ; ainsi que d’encourager les citoyens africains en possession d’armes illicites à les remettre aux autorités désignées en échange d’une amnistie.

La formation est organisée à l’approche du mois de l’Amnistie en Afrique (prévue chaque année en septembre), s’adresse aux artistes africains de toutes les régions d’Afrique, ayant démontré leur engagement et leur contribution significative à la promotion d’une paix et d’une sécurité durables.

Le candidat doit être citoyen d’un État membre de l’UA et avoir au moins un diplôme d’études secondaires, sachant que la date limite de dépôt des candidatures est le 25 juillet prochain.

Les initiateurs de la formation disent être guidés par les résultats encourageants du séminaire d’Accra (Ghana) tenu du 14 au 16 décembre 2021, sur le thème : «Les arts, la culture et le patrimoine comme leviers pour faire taire les armes en Afrique».