Des experts plaident en faveur d’une mutualisation de la coopération internationale et régionale dans la lutte contre le  narcotrafic en Afrique

Les travaux d’une consultation continentale d’experts techniques sur la réduction de l’offre de drogue ont plaidé ce mercredi 19 juillet à Abidjan (en Côte d’Ivoire) en faveur d’une coopération internationale et régionale fondée sur le principe de la responsabilité partagée et commune en matière de lutte contre le narcotrafic en Afrique.

Articulés autour du thème «Renforcer les efforts de réduction de l’offre de drogues de synthèse pour lutter contre le trafic de drogue et faire progresser la prévention du crime, la justice pénale et l’Etat de droit en Afrique», les travaux de cette rencontre initiée par la Commission de l’Union Africaine (UA) vont se poursuivre jusqu’au 22 juillet.

Les intervenants à l’ouverture des travaux ont mis l’accent sur le lien entre le trafic de drogue et la criminalité organisée, le blanchiment d’argent, les flux financiers illicites et le financement du terrorisme. Ils ont ainsi plaidé en faveur d’une coopération internationale et régionale fondée sur le principe de la responsabilité partagée.

Les objectifs de la consultation des experts techniques continentaux sont, entre autres, promouvoir la collaboration inter-institutions et renforcer les mécanismes d’échange de renseignements en temps réel entre les points focaux nationaux pour la réduction de l’offre de drogues et les experts intergouvernementaux.

Ainsi que de comprendre les tendances actuelles du trafic de drogues illicites en Afrique, en mettant l’accent sur les drogues synthétiques, le crime organisé connexe. Et le nombre d’arrestations dues à des infractions liées à la drogue sur la base des données des États membres.

Il s’agit aussi de partager via cette rencontre d’experts les meilleures pratiques, protocoles et cadres de politique en matière de drogue pour faciliter les flux de données appropriés sur la criminalité transnationale organisée (TOC) vers les agences menant des opérations de dépistage et d’interdiction.