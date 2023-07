Mondial féminin 2023: L’Afrique entre en lice ce 21 juillet via le duel Nigeria-Canada

Le Maroc, le Nigeria, la Zambie et l’Afrique du Sud sont les ambassadeurs de l’Afrique à la 9ème édition du Mondial Dames de football qui a débuté ce 20 juillet en Nouvelle-Zélande par une courte victoire (1-0) des co-organisateurs sur la solide équipe de Norvège.

Les Super Falcons du Nigeria (9 participations aux phases finales du Mondial Dames) sont logées dans la poule B dans laquelle toute défaite d’une équipe la condamnerait à une élimination quasi-certaine, car ce groupe est relevé.

Le Canada est Champion olympique en titre, l’Australie est co-organisatrice du tournoi et l’Irlande (1ère participation à une Coupe du monde feminine) est une formation teigneuse. La victoire 1-0 de l’Australie devant l’Irlande ce 20 juillet met davantage de pression sur les actrices du duel Nigeria-Canada.

Les Nigérianes ont débarqué sur le continent océanien avec l’ambition de faire mieux que les quarts-de-finale atteints en 2019 en France (meilleure performance en date d’une sélection africaine dans un Mondial). Le match Nigeria-Canada est programmé à 2H30 GMT.

Championne d’Afrique en titre (en 2022), l’Afrique du Sud et ses Banyana Banyana sont à leur 2è phase finale d’un Mondial de football féminin. Ces joueuses ont l’obligation de sortir le grand jeu pour espérer atteindre un second tour historique. Elles sont logées dans la poule G renfermant aussi la Suède (vice-championne du monde en titre), l’Italie et l’Argentine.

Novices à cette étape du Mondial, les équipes du Maroc et de la Zambie sont décidées à ne pas faire de la figuration dans ce tournoi planétaire. Ces deux sélections comptent sur la jeunesse et la fougue de leurs joueuses auteures d’un CAN retentissante en 2022.

Les Marocaines, vice-championnes d’Afrique en titre, ont pour adversaires au 1er tour dans le groupe H, l’Allemagne, la Corée du Sud et la Colombie.

Emmenée par leur star Barbara Banda, les «She-Polopolo» ou «Copper Queens» de la Zambie (3è de la CAN 2022) joueront dans le groupe C contre le Japon, l’Espagne et le Costa Rica.

Le 9è Mondial féminin qu’accueillent la Nouvelle-Zélande et l’Australie sur 10 stades va prendre fin le 20 août prochain. Ce tournoi est le premier du genre à regrouper 32 équipes, contre 24 admises jusqu’ici.