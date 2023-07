Le Président Lula souhaite raffermir durant son mandat, les relations Afrique-Brésil

Le Président du plus vaste Etat d’Amérique Latine, Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil, a plaidé ce mercredi 19 juillet, lors d’une brève escale à Praia (Cap-Vert) pour un renouveau dans les relations Afrique-Brésil, comme durant sa présidence entre 2003 et 2011.

L’ex-leader syndicaliste redevenu Président du Brésil début 2023, plaide pour une nouvelle, «bonne, gagnante et productive» coopération avec l’Afrique, estimant que la gouvernance de son prédécesseur Jair Bolsonaro (2019-2023) avait éloigné son pays du continent africain ces six dernières années.

Pour ce renouveau dans la coopération Afrique-Brésil, le Président Lula mise sur le «transfert de technologies et l’appui dans la formation pointue multisectorielle devant accélérer l’industrialisation de l’Afrique en général et singulièrement dans le secteur agricole».

A cette occasion, le dirigeant sud-américain a de nouveau loué «l’apport inestimable» de l’Afrique à l’histoire de son pays à travers la traite des Noirs qui a «duré 350 ans au Brésil, pays devant ainsi une gratitude immense à l’Afrique».

Durant son escale en terre cap-verdienne, Lula da Silva a échangé avec son homologue et hôte, José Maria Neves. Le Président brésilien a effectué cette escale, à son retour d’un Sommet à Bruxelles (Belgique), ayant réuni l’Union européenne (UE) et la Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC).