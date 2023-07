Le bilan des incendies en Algérie s’alourdit à 34 morts

Le nouveau bilan des incendies de forêts qui ravagent plusieurs régions de l’Algérie depuis dimanche, s’élève désormais à 34 morts, dont dix éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et une centaine de blessés, a annoncé ce lundi 24 juillet, le ministère algérien de l’Intérieur.

Les feux de forêts surviennent dans un contexte de canicule extrême qui frappe le pays depuis le week-end dernier, surtout dans sa partie nord en Kabylie. Un précédent bilan faisait état de 15 morts.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad a assuré que d’importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour lutter contre ces feux, précisant que les opérations d’extinction «se poursuivent au niveau de 11 wilayas concernées actuellement par les feux de forêts».

Au total, 8.000 sapeurs-pompiers sont mobilisés et 529 camions de différentes contenances sont déployés dans différents coins du pays, appuyés par 10 colonnes mobiles venant d’autres wilayas non concernées par ces feux et deux équipes de renfort régional, a détaillé le ministre, ajoutant que des moyens aériens sont également mobilisés dont un avion bombardier d’eau de type BE200 appartenant à l’armée «ANP».

Il a également fait état d’opérations d’évacuation préventives des populations résidentes à proximité des foyers d’incendie, assurant que «les autorités locales des wilayas concernées veillent au suivi immédiat et sur le terrain de la situation et à la prise en charge de l’évacuation préventive de riverains des zones forestières vers des lieux sûrs, en sus de l’installation des cellules de suivi locales».

Les feux de forêt dans ce pays nord-africain riche en gaz et en pétrole, ont fait selon des chiffres officiels, 71 morts en 2020, une centaine en 2021, 38 en 2022 en plus des villages entiers, des hameaux et des centaines de milliers d’hectares de forêts, des dizaines d’automobiles partis en fumée à cause du manque drastique de moyens de lutte appropriés contre les incendies de forêts, malgré les nombreuses promesses du président algérien Abdelmadjid Tebboune de doter le pays de canadairs et d’avions bombardiers d’eau.