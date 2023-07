Maroc/Automobile : Le groupe espagnol FORVIA lance une nouvelle usine à Salé

L’équipementier espagnol FORVIA, un fournisseur mondial de technologies automobiles, a procédé lundi à Salé, ville jumelle de Rabat, la capitale du Maroc, au lancement des travaux de sa nouvelle usine «FAURCIA», en présence du Ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et du Vice-président exécutif de Seating chez le groupe, Frank Huber.

Il s’agit de la deuxième usine de FORVIA à Salé, après FAURECIA Automotive Systems Technologies, et sa quatrième au Maroc, dont deux sont installées à Kénitra, FAURECIA Equipements Automobiles et FAURECIA Automotive Industries Morocco.

La nouvelle unité industrielle sera spécialisée dans la découpe et la production des coiffes textiles et cuir pour les sièges automobiles dans l’objectif de répondre à la demande de plusieurs constructeurs automobiles européens, clients du groupe et ceux déjà installés dans les zones franches et industriels au Maroc.

Cette nouvelle unité nécessitera un investissement de plus de 150 millions de dirhams de la part de l’équipementier, et permettra la création de 1.400 emplois supplémentaires entre 2022 et 2027.

«Présents au Maroc depuis près de quinze ans, nous sommes ravis, à travers l’extension de notre usine à Salé, d’ouvrir un nouveau chapitre dans ce pays où nous employons déjà près de 4.000 personnes», a déclaré Frank Huber pour qui le Maroc «offre une croissance significative ces dernières années, dans le secteur de l’automobile».

Le ministre Ryad Mezzour a déclaré, pour sa part, que la «quatrième usine de Faurecia renforce notre positionnement en tant que destination de choix pour les investissements dans le secteur automobile. C’est un signe clair de la confiance des acteurs de renom en notre potentiel et nos atouts industriels».

L’État marocain et Faurecia avaient signé un protocole d’accord en décembre 2022, duquel découle la mise en place de ces projets industriels. Faurecia est une société du groupe Forvia qui est la 7ème entreprise mondiale de technologies automobiles.