Sénégal: Le Groupe des Sages de l’UA «félicite» Macky Sall de ne pas briguer un 3ème mandat consécutif

Le Groupe des Sages de l’Union africaine (UA) a félicité le Président sénégalais, Macky Sall, de ne pas briguer la présidence pour un troisième mandat consécutif, dans une déclaration publiée ce 14 août par le Département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de l’UA.

«Le Groupe des Sages de l’Union Africaine félicite le Président pour la décision judicieuse prise sur la question qui, ces derniers mois, a divisé le peuple sénégalais et interpellé les communautés régionales et internationale», selon la déclaration.

Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, a mis fin le 03 juillet à des mois de suspens en annonçant sa décision de ne pas candidater pour sa succession. Le président sortant Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko étaient les deux têtes d’affiche annoncées ou présumées de la présidentielle de février 2024.

Candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, l’opposant Sonko livre un bras de fer acharné avec le pouvoir depuis 2021 et sa mise en cause par la justice dans une affaire de mœurs qu’il dénonce «comme un complot pour l’éliminer politiquement».

Après plusieurs épisodes de contestation populaire, meurtrière et deux condamnations successives pour diffamation et «corruption de la jeunesse», il a été écroué fin juillet 2023 sous différents chefs d’inculpation, dont un «appel à l’insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l’État».

Son avocat franco-espagnol Juan Branco a été arrêté en Mauritanie voisine et transféré au Sénégal d’où il a été expulsé vers son pays. Le juge l’a inculpé pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles, et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves dans le pays, ont révélé Me Ciré Clédor Ly ainsi que les avocats parisiens de Branco.