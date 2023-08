Le taux de croissance en Afrique australe (SADC) est passé de 4,7 à 4,8% entre 2021 et 2022

«Malgré un contexte mondial défavorable», la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a enregistré une croissance économique de 4,8% en 2022, légèrement supérieure aux 4,7% enregistrés en 2021, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères et président du Conseil des ministres de la SADAC, Téte António, avant la tenue du 43ème Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de cette communauté prévu ce jeudi 17 août à Luanda (Angola).

«Malgré les défis auxquels la région est confrontée dans un contexte mondial défavorable, une croissance économique remarquable a été enregistrée» dans la région d’Afrique australe, s’est félicité António Tete lors de la réunion préparatoire du Conseil des ministres de la SADC.

Le diplomate angolais a précisé que le déficit du compte courant dans la région s’est légèrement amélioré, passant de 4,3% du PIB en 2021 à 4,1% du PIB en 2022. Cependant, les pays de la SADC doivent déployer davantage d’efforts pour stimuler leurs performances économiques, notamment à travers le renforcement du processus d’industrialisation.

L’Afrique du Sud, leader de la région est confrontée à un taux de chômage record de près de 33%, soit le taux le plus élevé au monde devançant Gaza et la Cisjordanie, Djibouti et le Kosovo, d’après la Banque mondiale. Chez les jeunes, le taux est de 61% pour les 15-24 ans, selon les statistiques officielles, et de 71% si l’on tient compte de ceux qui ne recherchent plus d’emploi.

Le Sommet ordinaire de la SADC se tient chaque année et réunit les Chefs d’état et de gouvernement de ses 16 États membres.